Лидерът на ДПС Делян Пеевски е летял в чужбина с чартърен самолет с конституционния съдия Десислава Атанасова. Това показва справка от ГДБОП, изнесена от вътрешния министър Иван Демерджиев пред депутатите в парламента . От ДПС обявиха, че справката е фалшива и поискаха извинение от ГДБОП.

Изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев беше по искане на партията на Румен Радев. Въпросите бяха свързани с това колко пъти е излизал извън страната по въздух, с кого, дали няма опит за влияние и дали не става въпрос за разходване на държавни средства. От отговора на Демерджиев стана ясно, че най-честите дестинации, към които пътувал Делян Пеевски, са Истанбул, Гърция и Дубай. Плащанията идват от адвокатско дружество. Пеевски беше категоричен, че става въпрос за лични разходи.

"През 2019 г. Пеевски има съвместно пътуване с бизнесмена Александър Сталийски, например. На 5 април 2024 г. има регистрирано съвместно пътуване по линия София- Дубай с „Хиперион Авиейшън” с Десислава Атанасова. Санкциониран по „Магнитски” и конституционен съдия не никак добра атестация”, посочи вътрешният министър.

Хамид Хамид от ДПС обвини министъра в разпространяване на невярна информация. Хамид заяви, че Демерджиев на два пъти е твърдял, че Пеевски е пътувал с конституционен съдия, като е споменал името на Десислава Атанасова. Депутатът настоя министърът да посочи конкретна дата, авиокомпания и дестинация на предполагаемото съвместно пътуване и го призова да се извини, ако не разполага с доказателства за подобно твърдение.

Според Демерджиев справката от ГДБОП показва общо 227 полета за 8 години, а цената е над 1 милион и 800 хиляди евро. По данни на МВР е установено, че шест двупосочни частни полета по маршрута София - Истанбул на обща стойност 122 880 евро са били заплатени от адвокатско дружество „Ангелов, Андреев и партньори“. Демерджиев твърди ,че собственик на дружеството е адвокат на Пеевски и депутат от ДПС Александър Ангелов.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски обвини министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в незаконно разследване на личния му живот. Повод за изказването станаха проверките на пътувания на председателя на партията.

Адвокатът на Пеевски: ГДБОП е предоставила фалшива “справка” на Демерджиев

В изявление пред журналисти в кулоарите на Народното събрание Пеевски заяви, че полетите са били финансирани изцяло с лични средства на него и неговото семейство и не са свързани с използването на публичен ресурс. „Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми живот за полети, които са платени от мен и моето семейство“, каза Пеевски.

Хамид Хамид настоя за истината и извинение от директора на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ - главен комисар Мартин Златков.

Част от опозицията пък вече поиска оставката на Десислава Атанасова.

Съпредседателят на „Да, България“ и депутат от „Демократична България“ Ивайло Мирчев настоя за оставката на Десислава Атанасова след представените от МВР данни за нейно предполагаемо съвместно пътуване с лидера на ДПС Делян Пеевски. По време на парламентарния дебат Мирчев заяви, че ако информацията за полетите се потвърди и те не са били декларирани по установения ред, правилната стъпка е Атанасова незабавно да се оттегли от поста си на конституционен съдия.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов също поиска оставката на конституционния съдия Десислава Атанасова

Коментар дойде и от ГЕРБ, които я номинираха за Конституционен съдия. „На 22 януари 2024 година тя си подаде оставката като член на ГЕРБ. В тази връзка считаме, че частният живот на всеки български гражданин не може да бъде коментира политически”, категоричен е Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС.

Десислава Атанасова не отговори на опитите на NOVA да получим нейната позиция по случая.

Прокуратурата също излезе с данни за преписките, образувани по сигнали срещу Делян Пеевски. Те са изискали от ГДБОП и Националната полиция всички материали, с които разполагат за пътуванията на лидера на ДПС. Оттам отговорили, че има сигнал от група народни представители, но на този етап няма данни за извършено престъпление. Разследването продължава.