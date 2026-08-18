Започва пълна ревизия на всички ВиК – дружества, съобщи регионалният министър Иван Шишков след среща с областните управи на Шумен, Плевен и Ловеч.

Голяма част от сектора, и особено разделът му, свързан с енергетиката, е за прокуратурата, заяви Шишков.

Министърът обяви, че шуменското ВиК дружество ще бъде дадено на държавното обвинение заради проблемите, свързани с довеждащия водопровод и широчината на тръбата.

Същевременно МРРБ работи по това да бъде направен чисто нов довеждащ водопровод, който да захранва Ловеч и Плевен.

Именно в Плевен стана ясно още, че се очаква до две години магистрала „Хемус” да стигне до разклона за Плевен и Ловеч. Но строежът на Русе – Велико Търново продължава да се бави и е спрян заради окомплектоването на документацията, свързана с подробния устройствен план и с разрешителните за строеж, и всичко, което е нужно, за да се постигне този важен път за Северна България.

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„В момента съм поискал справка за това какви договори са подписвани, извън преките им задължения, защото искам да видим къде са изтичали парите. Водата е ясно къде изтича, въпросът е сега и парите къде са изтичали”, каза Шишков.

„Очаквайте в четвъртък една сериозна пресконференция за големи течове. През ВиК холдинга е имало течове, които са касаели покупката на електричество, което също засяга цената на водата. Но нека да изчакаме. Мисля, че в четвъртък ще бъде готов с пресконференцията. Прокурорска до прокурорска преписка - това ни очаква. Абсолютно сигурно е”, каза Шишков.

„Нали не смятате, че ситуацията с Шумен и с водопровода ще се размине без прокурорска преписка? Надяваме се единствено прокуратурата да започне да работи. Защото и магистралата „Хемус“ е за там. И сега се оказва, че голяма част и от ВиК-а, точно в тази Северна България, и тя ще отиде там”, каза Шишков.