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Обвивението е срещу бившия кмет Иван Портних
Делото за замърсяването на Варненското езеро влиза в съда. Днес е разпоредителното заседание по обвинението срещу бившия кмет на Варна Иван Портних. В основата е аварията на тръбопровода, отвеждащ отпадъчни води от „Аспарухово“ и „Галата“.
Отстраниха аварията на тръбопровода във Варненското езеро
Повредата е установена през 2019 година, а от тръбата в езерото започват да попадат отпадъчни води. Според прокуратурата проблемът е бил неглижиран и това е довело до сериозно органично замърсяване. Обвинението твърди, че качеството на водите се е променило значително, а те са станали опасни за хора, животни и растения. Прокуратурата определя случая като особено тежък.Редактор: Цветина Петрова
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