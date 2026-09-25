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Спортни новини (24.09.2026 - късна)
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В цялата страна са обявени над 700 събития
Редица училища и детски градини у нас отбелязват Европейския ден на спорта.
В цялата страна са обявени над 700 събития. В програмите им са включени спортни активности, игри, състезания и срещи със спортисти.
Инициативата се провежда за поредна година с една основна цел – да насърчи децата да бъдат по-активни и да открият удоволствието от спорта.Редактор: Ина Григорова
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