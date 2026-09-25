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Мозайката е направена от около 11 000 тикви
Британска ферма подобри собствения си световен рекорд с огромен портрет на природоизследователя Дейвид Атънбъро. Мозайката е направена от около 11 000 тикви и отбелязва 100-годишнината му.
"Гласът на природата" сър Дейвид Атънбъро ще навърши 100 години
Атънбъро е известен с десетилетната си работа по документални филми за природата и с усилията си за нейното опазване. Мозайката заема площ от над 218 квадратни метра.
По изграждането ѝ са работили 18 души. Фермата в Хемпшир подобрява рекорда си от миналата година, когато създаде подобен портрет на Ози Озбърн. Постижението вече е потвърдено от „Гинес“.Редактор: Ина Григорова
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