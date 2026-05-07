На 8 май легендарният телевизионен водещ и биолог сър Дейвид Атънбъро ще отбележи своя 100-годишен юбилей. Британецът от десетилетия е сред най-авторитетните гласове в света по въпросите на природата. Неговите документални филми са достигнали до милиони зрители и са разкрили както спиращите дъха чудеса на планетата, така и едни от най-големите трагедии.

В продължение на повече от седем десетилетия, незабравимият глас му се е превърнал в символ на природата.

"От гледна точка на кинопроизводството той е повлиял на всичко, което правим през последните 70 години. А по отношение на науката и опазването на природата - хората, с които работим, учени и природозащитници, ни казват едно и също - че са избрали този път, защото като деца са гледали филмите на Дейвид. Те са ги вдъхновили да искат да опознаят света и да помогнат за опазването му", режисьорът Виктория Бобин.

Филмите му разкриват едновременно красотата и уязвимостта на природата. Сред най-запомнящите се моменти остава срещата му с две игриви млади планински горили, които се качват върху него в емблематичната поредица от 1979 година "Животът на Земята".

Дейвид Атънбъро е смятан за един от най-популярните хора в страната, като дори е бил обявен за най-уважавания човек и най-великата жива британска културна икона. Близките му обаче споделят, че той е много повече от така нареченото "национално съкровище".

"Той е човек в служба на обществото. Винаги е вярвал, че има привилегията да бъде гласът на природата - да показва нейните чудеса, да напомня колко е важна за всички нас и че не трябва просто да й се възхищаваме, а да я ценим и да се грижим за нея. Затова той би казал, че е късметлия. Но истината е, че ние сме късметлиите, защото той ни е разказал толкова много", казва Майк Гънтън.

Неговата работа води и до реални промени. Кадрите с албатроси, които хранят малките си с пластмаса, събрана от океана, предизвикват силен обществен отзвук и водят до мерки за ограничаване на пластмасата в Обединеното кралство.

Във Великобритания стогодишнината на Дейвид Атънбъро се отбелязва със седмица от специални програми по Би Би Си, концерт на живо в "Роял Албърт Хол", събития в музеи, разходки сред природата и инициативи за засаждане на дървета.

Редактор: Никола Тунев