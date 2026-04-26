Прашни пътища, безкрайни хоризонти и вятър, който носи сухи храсти - така започва пътуването през Намибия, страна с внушителни размери, чието прекосяване отнема дни. Наш водач е Херман, който ни повежда от Корихас към малкия северен град Очо, а след това - към входа на национален парк Етоша, на стотици километри разстояние.

Пътуването тук рядко върви по план. Навигацията често подвежда, а спукана гума насред нищото може да спре всяко придвижване. Именно такъв инцидент ни принуждава да направим неочаквана пауза, преди да продължим към една от най-интересните ни цели - среща с племето химба.

"Непознатите земи": Пътешествие до Намибия и племето химба

Около 70% от представителите на племето химба и днес живеят по традиционен начин. Те изграждат домовете си от дървото мопане и кал от термитници, отглеждат кози и измерват богатството си с броя на притежаваните крави.

Срещаме се със старейшината Кавари от селището Очитопоро - 55-годишен мъж, който носи отговорност за благополучието на общността.

„Аз съм старейшината - трябва да знам всичко: кой е болен, кой е сърдит, коя жена ще ражда“, казва той.

Химба се стремят да съхранят начина на живот на предците си - от храната до грижата за децата. Макар да живеят в бедност, те пазят силна връзка с традициите си и приемат посетителите като важна част от своето ежедневие.

Централно място в живота им заема свещеният огън - символ на връзката с предците. Около него се извършват всички важни ритуали - от сватби до посвещаване на младите момчета в мъже.

След срещата с племето поемаме към национален парк Етоша - една от най-големите защитени територии в Африка. Паркът обхваща около 20-23 хиляди кв. км и е дом на впечатляващо разнообразие от животни - от антилопи и зебри до слонове, лъвове и носорози.

Преди влизане в парка посетителите трябва да спазват строги правила, целящи опазване на екосистемата. Дори пластмасата остава извън пределите му. Вътре природата диктува законите, а хората са само наблюдатели.

Заради климатичните промени едва 30% от водоизточниците са естествени, останалите са създадени от човека. Те привличат животните и дават възможност за наблюдение - особено в горещите часове на деня.

Срещата с дивата природа обаче крие рискове. Напускането на автомобила е строго забранено, а среща с хищник може да бъде въпрос на живот и смърт. Както разказва водачът Херман, дори опитните могат да попаднат в опасни ситуации - като неочаквана среща с леопард в дивото.

След сафари приключението пътят ни отвежда до крайбрежния град Свакопмунд - необичайно място, където Африка среща Европа. Архитектурата е в немски стил, улиците носят германски имена, а атмосферата напомня повече на малък европейски град, отколкото на африкански курорт.

Историческото наследство е осезаемо - Намибия е била германска колония до 1915 г. И до днес икономическото влияние на потомците на колонизаторите остава силно - значителна част от бизнеса е в техни ръце.

В същото време социалните различия са видими. Безработицата достига около 40%, а много хора работят за минимално заплащане. За мнозина, като Мими - майка на две деца, изработването и продажбата на сувенири е единственият начин за препитание.

Намибия е страна на контрастите - между дивата природа и модерния свят, между традициите и глобализацията, между богатството на природата и бедността на хората.

И точно в това се крие нейното очарование - място, където пустинята среща океана, а древните култури продължават да живеят в ритъма на съвремието.