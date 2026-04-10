Истински музей на открито. Този малък колониален град е основан още през 1514 година и е запазил целия чар на испанската колониална архитектура. Каменни улици, цветни фасади и площади, които изглеждат като картина. А децата още играят на топчета.

Легендата разказва, че нощем духове на стари обитатели се появяват по калдъръмените улици, носейки шепота на миналото. И ако се разхождате достатъчно дълго, може да ги срещнете.

Решихме и ние да опитаме. Но единственото, с което се сблъскахме, е тъмнината заради липсата на ток.

