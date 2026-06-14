„Днес ще ви покажа задължителните забележителности и ще ви помогна да извлечете максимума от почивката си в Париж”, това коментира екскурзоводът Серена Ейшение-Масе. По думите ѝ градът предлага ключови места, които не трябва да бъдат пропускани, но тяхното посещение изисква предварително планиране.

Първата препоръка е свързана с Айфеловата кула, която през нощта светва на всеки час. Поради големите тълпи от хора е необходимо да резервирате билетите си предварително, ако е възможно, тъй като мястото бързо се пренаселва. Единственото официално място, откъдето може да се направи това, е уебсайтът на Айфеловата кула, посочи екскурзоводът.

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Базиликата Сакре Кьор, разположена в артистичния квартал Монмартър, предлага панорамна гледка към френската столица, като до върха ѝ се стига пеш или с фуникуляр. „Най-доброто време е рано сутрин или рано вечер”, обясни Серена Ейшение-Масе. Тя уточни, че тогава има по-малко хора и времето за чакане е по-кратко.

Следващата спирка е музеят Лувър, където основният акцент е картината „Мона Лиза” на Леонардо да Винчи. Що се отнася до нейното разглеждане, трябва да бъдете търпеливи, тъй като платното се намира в най-натоварената зала в целия музей – Сал дез Ета. Ако си купите билет предварително и дойдете сутрин или привечер, може да я видите само за няколко минути, като по този начин ще получите преживяване, подобно на частно разглеждане.

Катедралата Нотр Дам, която беше реставрирана и отворена отново през 2024 г. след опустошителния пожар от 2019 г., също е сред задължителните обекти. Входът в нея, както и във всички църкви във Франция, е безплатен, независимо дали имате резервация или не. „Ако попаднете на уебсайт, предлагащ билети, внимавайте – това е измама”, предупреди Серена Ейшение-Масе.

Петият акцент в маршрута включва булевард Шанз-Елизе и Триумфалната арка, където има разнообразни магазини и бутици. Препоръката за пазаруване обаче е насочена към Галери Лафайет, намираща се на около 3 километра разстояние на булевард Осман. Многоетажният универсален магазин се отличава с интериорен дизайн и стъклен купол в стил ар нуво, а покривната му тераса открива гледка към Айфеловата кула и Операта Гарние.

Придвижването между отделните точки става най-бързо с парижкото метро, за което първо трябва да се закупи карта Навиго от билетните каси, автоматите или през мобилно приложение. Влаковете се движат през няколко минути и обикновено са пълни. Алтернатива при хубаво време е наемането на велосипед, като градът разполага с безопасни велосипедни алеи.

В сектора на гастрономията се дава пример с ресторант Ла Марин в 10-и район, където се сервира типична френска кухня до 2:00 часа сутринта. Менюто включва лучена супа, антрекот със сос беарнез и пържени картофи, а за десерт – крем брюле. Таксата за обслужване винаги е включена в сметката, но при удовлетворение от храната и атмосферата може да се остави бакшиш. „Най-лесният начин да го изчислите е или да закръглите до най-близкото евро, или да дадете от 5 до 10% от общата сметка”, разясни Серена Ейшение-Масе.

По отношение на настаняването френската столица разполага с хотели на различни цени. „Моят съвет е да потърсите извън центъра и да обмислите 18-и или дори 13-и район”, сподели в края на разговора екскурзоводът, допълвайки, че тези квартали са разположени малко по-навън или в граничните на Париж градове.

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Редактор: Мария Барабашка