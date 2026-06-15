Снимка: iStock
Това е невидимата, но изтощителна работа по организиране на ежедневието, смятат психолози
"Би Би Си" разкрива защо, въпреки промените в съвременното общество, жените продължават да поемат основната част от т.нар. „ментален товар“ в домакинството - невидимата, но изтощителна работа по организиране на ежедневието.
Според психоложката Лет Рупанър това не е просто списък със задачи, а сложен процес на мислене, натоварен с емоции, който често остава незабелязан. Тя подчертава, че разбирането на различните видове ментален товар е ключово за намаляване на прегарянето и за постигане на по-равнопоставени отношения в семейството.
Какво представлява „менталният товар“?
Менталният товар обхваща всички онези невидими усилия, необходими за функционирането на дома и семейния живот, като:
• Планиране на ежедневни задачи
• Организиране на грижи за деца
• Следене на здравето и нуждите на близките
• Координиране на социални ангажименти.
По думите на Рупанър това е „емоционално мислене“, което не приключва. За разлика от физическите задачи, то остава с нас постоянно.
Здравето в числа: 80% от българите се определят като психично здрави, а 60 на сто – пред бърнаут
Снимка: iStock
Менталният товар се дели на осем вида
След стотици интервюта Рупанър идентифицира осем основни категории, които описват различните измерения на този товар:
1. Организация на живота
• Планиране на ежедневни дейности
• Управление на домакинството
• Проследяване на задачи и ангажименти.
2. Емоционална подкрепа
• Грижа за емоционалното състояние на близките
• Забелязване на настроения и нужди
• Оказване на подкрепа в трудни моменти
Снимка: iStock
3. Поддържане на взаимоотношения
• Поддържане на връзки със семейство и приятели
• Създаване на чувство за близост и свързаност
• Социална координация.
4. Създаване на „магия“
• Организиране на празници и специални моменти
• Поддържане на традиции
Снимка: iStock
• Създаване на емоционални спомени.
5. Изграждане на бъдеще
• Подкрепа за развитието на близките
• Организиране на възможности за деца и партньор
• Насърчаване на лични и професионални цели.
6. Лична поддръжка
Грижа за здравето и външния вид
Снимка: iStock
Поддържане на физическо и психическо състояние
Социално представяне.
7. Сигурност
Постоянно мислене за безопасността на семейството
Реални и хипотетични рискове
Повишено натоварване при уязвими групи.
8. Метагрижа
Размисъл върху начина на живот
Съответствие с лични ценности
„Голямата картина“ на живота и родителството.
Защо темата е толкова важна?
Рупанър посочва, че въпреки напредъка в разпределението на домашния труд, остава невидим компонент, който не се измерва – именно менталният товар.
Как да разберем дали връзката ни е токсична
Основни изводи от нейното изследване:
Жените описват натоварването като невидимо, без граници и постоянно. Почти всички майки съобщават за енергиен дефицит. Мъжете по-често разполагат с резерв от енергия. Жените могат да реагират при криза, но не и да се възползват от нови възможности.
Изследването показва, че натрупването на ментален товар води до:
• хронична умора
• намаляване способността за вземане на решения
• ограничаване на личното развитие
• висок риск от емоционално изтощение
Как може да се намали натоварването?
Според Рупанър решението започва с осъзнаване и промяна в мисленето:
Основни препоръки:
• Да се спре чувството за вина
• Жените не са отговорни за всичко и за всички
• Да се поставят граници
• Не всяка ситуация изисква емоционална намеса
• Да се преразпредели отговорността
• Партньорите трябва да участват активно
Според Рупанър по-голямата икономическа независимост на жените води до по-равномерно разпределение на труда и по-здрави взаимоотношения.Редактор: Габриела Павлова
Последвайте ни