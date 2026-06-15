"Би Би Си" разкрива защо, въпреки промените в съвременното общество, жените продължават да поемат основната част от т.нар. „ментален товар“ в домакинството - невидимата, но изтощителна работа по организиране на ежедневието.

Според психоложката Лет Рупанър това не е просто списък със задачи, а сложен процес на мислене, натоварен с емоции, който често остава незабелязан. Тя подчертава, че разбирането на различните видове ментален товар е ключово за намаляване на прегарянето и за постигане на по-равнопоставени отношения в семейството.

Какво представлява „менталният товар“?

Менталният товар обхваща всички онези невидими усилия, необходими за функционирането на дома и семейния живот, като:

• Планиране на ежедневни задачи

• Организиране на грижи за деца

• Следене на здравето и нуждите на близките

• Координиране на социални ангажименти.

По думите на Рупанър това е „емоционално мислене“, което не приключва. За разлика от физическите задачи, то остава с нас постоянно.

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Менталният товар се дели на осем вида

След стотици интервюта Рупанър идентифицира осем основни категории, които описват различните измерения на този товар:

1. Организация на живота

• Планиране на ежедневни дейности

• Управление на домакинството

• Проследяване на задачи и ангажименти.

2. Емоционална подкрепа

• Грижа за емоционалното състояние на близките

• Забелязване на настроения и нужди

• Оказване на подкрепа в трудни моменти

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3. Поддържане на взаимоотношения

• Поддържане на връзки със семейство и приятели

• Създаване на чувство за близост и свързаност

• Социална координация.

4. Създаване на „магия“

• Организиране на празници и специални моменти

• Поддържане на традиции

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• Създаване на емоционални спомени.

5. Изграждане на бъдеще

• Подкрепа за развитието на близките

• Организиране на възможности за деца и партньор

• Насърчаване на лични и професионални цели.

6. Лична поддръжка

Грижа за здравето и външния вид

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Поддържане на физическо и психическо състояние

Социално представяне.

7. Сигурност

Постоянно мислене за безопасността на семейството

Реални и хипотетични рискове

Повишено натоварване при уязвими групи.

8. Метагрижа

Размисъл върху начина на живот

Съответствие с лични ценности

„Голямата картина“ на живота и родителството.

Защо темата е толкова важна?

Рупанър посочва, че въпреки напредъка в разпределението на домашния труд, остава невидим компонент, който не се измерва – именно менталният товар.

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Основни изводи от нейното изследване:

Жените описват натоварването като невидимо, без граници и постоянно. Почти всички майки съобщават за енергиен дефицит. Мъжете по-често разполагат с резерв от енергия. Жените могат да реагират при криза, но не и да се възползват от нови възможности.

Изследването показва, че натрупването на ментален товар води до:

• хронична умора

• намаляване способността за вземане на решения

• ограничаване на личното развитие

• висок риск от емоционално изтощение

Как може да се намали натоварването?

Според Рупанър решението започва с осъзнаване и промяна в мисленето:

Основни препоръки:

• Да се спре чувството за вина

• Жените не са отговорни за всичко и за всички

• Да се поставят граници

• Не всяка ситуация изисква емоционална намеса

• Да се преразпредели отговорността

• Партньорите трябва да участват активно

Според Рупанър по-голямата икономическа независимост на жените води до по-равномерно разпределение на труда и по-здрави взаимоотношения.

Редактор: Габриела Павлова