Мащабно здравно проучване показва любопитни данни – 80% от българите определят психичното си здраве като добро, но близо 60% споделят, че са били на прага на прегряване – т.нар. бърнаут. Едва 19% посещават всички предвидени профилактични прегледи, а 34% от хората не ги правят, тъй като смятат, че нямат нужда от тях. Това показват резултатите от най-голямото здравно изследване в Европа, в което участват 22 държави, включително и България.

Къде се къса нишката между желаното и реалното коментира клиничният психолог и преподавател по психоанализа и психосоматика д-р Велислава Донкина в ефира на „Социална мрежа” по NOVA NEWS.

„Много често сами за себе си изграждаме вярвания – в определени явления, суеверия, идеали. Това, което всъщност ни е трудно, е да осъзнаем, че реалността, често сътворена от нас самите чрез нашите избори, може да бъде съвсем различна. Тоест, разминаването между това, което мислим, и това, което реално правим, показва нашата зрелост и способността ни да преценяваме реалността”, обясни тя.

Как се променя училището на бъдещето, за да създаде реални способности?

По думите ѝ изследването показва, че „тази характеристика е типична за човешкото същество изобщо”.

„Особено впечатляващо за българското общество е, че, на фона на всичко, което виждаме, от една страна твърдим, че сме стресирани, а от друга – че не вярваме напълно на лекарите си. На думи декларираме доверие, но действията ни показват обратното – не ходим на прегледи. Липсата на средства и време за здравословен начин на живот обаче интересно се съчетава с високата ни удовлетвореност от психичното ни състояние”, коментира още д-р Донкина.

Тя подчерта колко е важно да обръщаме внимание на психичното си здраве и да осъзнаем къде се намираме ние самите. „В съвременния свят, с всички забързани изисквания, които той поставя пред нас, се създават множество условия да бъдем стресирани, болни, прегорели, дори да полудеем – защото това е крайната точка на всички тези явления. Именно затова имаме нужда от специална грижа и внимание към самите себе си”, добави тя.