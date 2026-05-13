Нова наредба изисква строг регламент за дистанционните консултации с лични лекари
От Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България възнамеряват отново да поставят въпроса пред МЗ
Новата наредба на Министерството на здравеопазването за телемедицината предизвика недоволство сред общопрактикуващите лекари. Повод за реакцията са текстове, които според медиците могат да затруднят комуникацията между лекарите и пациентите. Темата коментира д-р Гергана Николова – заместник-председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, в ефира на „Пресечна точка”.
По думите ѝ още при изготвянето на наредбата лекарите са изпратили становища и препоръки за промени. „Още когато започна работата по тази наредба, ние излязохме със становище какво трябва да бъде променено, защото иначе силно ще бъде нарушена връзката между лекарите и пациентите”, заяви д-р Николова.
Тя подчерта, че общопрактикуващите лекари са „хората на първа линия” и доверието между тях и пациентите не трябва да бъде прекъсвано. „Нашата професия е свързана с отношение към човека и емпатия. Ние не можем да престанем да бъдем лекари, защото това означава преди всичко да бъдеш човек”, каза още тя.
Според д-р Николова има риск лекарите да бъдат поставени в ситуация, в която да нарушават закона, ако се опитват да помагат на пациентите си по телефон или дистанционно.
От сдружението възнамеряват отново да поставят въпроса пред новото ръководство на Министерството на здравеопазването с настояване текстовете да бъдат преразгледани. „Нашите пациенти ни имат доверие и затова се обръщат към нас. Ние искаме да сме до тях и да окажем бързо помощ”, подчерта д-р Николова.
Тя обърна внимание и на увеличения брой болни деца през последните дни. „В момента има много деца с високи температури, има и бактериални инфекции, а кабинетите се пълнят”, каза тя.
По думите ѝ е изключително важно пациентите да не прибягват до самолечение и прием на антибиотици без лекарска консултация.
Редактор: Дарина Методиева
