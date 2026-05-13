Новата наредба на Министерството на здравеопазването за телемедицината предизвика недоволство сред общопрактикуващите лекари. Повод за реакцията са текстове, които според медиците могат да затруднят комуникацията между лекарите и пациентите. Темата коментира д-р Гергана Николова – заместник-председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, в ефира на „Пресечна точка”.

По думите ѝ още при изготвянето на наредбата лекарите са изпратили становища и препоръки за промени. „Още когато започна работата по тази наредба, ние излязохме със становище какво трябва да бъде променено, защото иначе силно ще бъде нарушена връзката между лекарите и пациентите”, заяви д-р Николова.

Нова наредба изисква строг регламент за дистанционните консултации с лични лекари

Тя подчерта, че общопрактикуващите лекари са „хората на първа линия” и доверието между тях и пациентите не трябва да бъде прекъсвано. „Нашата професия е свързана с отношение към човека и емпатия. Ние не можем да престанем да бъдем лекари, защото това означава преди всичко да бъдеш човек”, каза още тя.

Според д-р Николова има риск лекарите да бъдат поставени в ситуация, в която да нарушават закона, ако се опитват да помагат на пациентите си по телефон или дистанционно.

От сдружението възнамеряват отново да поставят въпроса пред новото ръководство на Министерството на здравеопазването с настояване текстовете да бъдат преразгледани. „Нашите пациенти ни имат доверие и затова се обръщат към нас. Ние искаме да сме до тях и да окажем бързо помощ”, подчерта д-р Николова.

Тя обърна внимание и на увеличения брой болни деца през последните дни. „В момента има много деца с високи температури, има и бактериални инфекции, а кабинетите се пълнят”, каза тя.

По думите ѝ е изключително важно пациентите да не прибягват до самолечение и прием на антибиотици без лекарска консултация.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева