Нова наредба въвежда по-строги правила за дистанционните консултации с личните лекари. Според джипитата новите изисквания създават допълнителна административна тежест и много медици могат да откажат да отговарят на запитвания от пациенти извън кабинетите си.

От 15 години Ангел Стойчев е пациент на д-р Христов. Той признава, че заради серия от операции многократно е търсил консултация дистанционно. „Вдигам телефона и казвам: "Ало, кажете ми какво мога да направя за момента, докато дойда при Вас". По телефона веднага се отзовава', твърди Ангел Стойчев.

Според други пациенти едно обаждане до личния лекар може дори да спаси човешки живот.„Мъжът ми е в тежко състояние – с онкологично заболяване, фиброзни бели дробове и много други болести. Друго е да имаш тази връзка. Понякога моментът е решаващ“, споделя Николина Лисичкова.

Край на обажданията до личния лекар

Първата у нас наредба за телемедицината обаче предвижда дори съветите, давани по телефона от личните лекари, да бъдат под строг регламент. За целта ще е необходим специален софтуер за защита на личните данни. Освен това ще трябва да има график и предварителна заявка от пациентите за преглед от разстояние.

„Това е една изключително тромава и практически невъзможна за общопрактикуващите лекари система. Изискват се тежки инвестиции в сложна апаратура, на която може да завиди всяка уважаваща себе си разузнавателна агенция по света", заяви д-р Николай Христов от Сдружение на общопрактикуващите лекари във Варна.

Всички 2500 пациенти на д-р Христов ще трябва да посетят кабинета му, за да подпишат документ, че са съгласни да бъдат консултирани онлайн. „Само подписалите имат право изобщо да се опитат да достигнат до мен дистанционно“, обяснява той.

Ще блокира ли Наредбата по телемедицина съветите на лекарите по телефон

Контролът върху спазването на наредбата ще се осъществява от агенция „Медицински надзор“. Важен акцент в наредбата, посочват здравните власти, е всеки преглед от разстояние да бъде вписван в електронното досие на пациента. Според личните лекари обаче всички нови изисквания могат да ги накарат да изберат по-лесния вариант – изобщо да не отговарят на пациентски обаждания извън кабинета си.