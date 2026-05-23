Как да се грижим правилно за бъбреците си, за да нямаме здравословни проблеми? Какви са последните последните достижения в медицината за хората, които страдат от такива проблеми. Гост в предаването "Пулс" по NOVA NEWS беше нефрологът проф. д-р Борис Богов.

"Най-добрият вариант е на болният да бъде трансплантиран бъбрек. Пациентите с трансплантирани бъбреци задължително трябва да бъдат проследявани много изкъсо. В първите месеци те са на контролни прегледи почти всяка седмица. Терапията е скъпа, но това изисква съсвем отделна единица от колеги, които се грижат за тях", коментира проф. Богов.

"Новото правителство трябва да мисли в насока промяна на наредби, за да потръгне в положителна посока. Ресурс има, но тя не се случва по план у нас заради административни спънки", допълни още той.

