БСП е част от политическия генетичен код на България. След по-малко от месец партията ще отбележи 135 години от основаването си на Бузлуджа. Въпреки че не успяхме да влезем в 52-рото Народно събрание, историческата мисия на БСП не е приключила. Това заяви в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS членът на Изпълнителното бюро на БСП проф. Светлана Шаренкова.

Тя подчерта, че една от основните задачи на партията на последните избори била да се върне нормалното политическо поведение в България. "Както и да бъде отстранен мафиотско-олигархичният модел. Изглежда, че този процес вече е започнал, особено след категоричната подкрепа за Румен Радев от близо милион и половина български граждани. В този успех БСП също има своята роля, тъй като именно партията издигна Румен Радев за президент преди девет години и го подкрепи и при двата му мандата", припомни тя.

Шаренкова категорично отхвърли тезата, че "Румен Радев е изхвърлил БСП зад борда". "По-скоро последните две партийни ръководства, започвайки от Корнелия Нинова и след това с Атанас Зафиров - обявявайки война на нашия избраник Румен Радев, противопоставиха настроенията в партията на собствените си действия. Така сегашното ръководство и Крум Зарков плащат цената за грешките на предходните управления. Въпреки трудния период вярвам, че БСП продължава да има своята кауза, идеология и визия. В една нормална политическа система трябва да съществуват ляво, дясно и център. Липсата на баланс неизбежно води до изкривяване на политическия процес", изтъкна тя.

По отношение н аработата на кабинета тя подчерта, че той е започнал работа преди две седмици. "Засега се вижда политическа воля както по отношение на съдебната реформа, така и по темата за цените и социалната политика. Именно липсата на справедливост и усещането за превзета държава изкараха хората по улиците и доведоха до политическата криза през последните години", изтъкна Шаренкова.

И допълни: "Електоратът наказа БСП за участието ѝ в две десни управления през последните пет години. В това време Румен Радев успя да говори на езика на хората и да формулира послания, свързани с техните очаквания за повече справедливост и нормалност в политиката".

Според нея по отношение на външната политика България трябва да защитава своя национален интерес. Не бива автоматично да казваме „да“ на всяко искане от страна на НАТО или САЩ, без предварителен анализ и национална позиция, изтъкна Шаренкова. И беше категорична, че външната политика на България трябва да се формира в София, а не в Брюксел, Вашингтон или Москва. "Това е принцип, който президентът Радев многократно е заявявал през годините", припомни тя.

В навечерието на 24 май трябва ясно да заявим, че България има основание да се гордее със своя принос към европейската и световната цивилизация. "България е една от малкото държави, създали собствена писменост, която впоследствие се превръща в азбука и за славянските народи. Затова този празник е преди всичко ден на българската писменост и на славянската книжовност".

