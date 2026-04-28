БСП си остава най-старата партия в Европа, която все още се държи на политическата сцена, макар че сега падна под 4-процентовата бариера. Това каза в предаването „Денят на живо” Калоян Паргов от БСП.

„На пленума в събота се очертаха много причини, проведохме тревожен разговор и въпросът беше не дали председателят трябва да си подава оставката, а какво да се прави”, каза Паргов.

По думите му през годините БСП е допринесла за евроатлантическия път на България, влизането в ЕС, но след 2009 е изпаднала в ступор с идването на Борисов. „С тези избори се сложи край на „ерата Борисов” и сега предстои да видим дали моделът е бил крив или хората в него са били криви”, посочи Паргов.

Татяна Дончева: Крум Зарков има историческата съдба да събере редиците на БСП

Доверието в една група управляващи се изчерпа и Румен Радев се появи като „надежда за нещо по-добро”, коментира още Паргов. По думите му на тези избори „Радев изяде БСП” и електоратът му е същият, който го избра за президент преди 9 години.

Калоян Паргов посочи, че сега в левия спектър на парламента ще се разположи крайно лявата „Възраждане”, а в център-ляво „Прогресивна България”. „Това усложнява задачата на БСП, свързана със завръщането й като парламентарно представена партия”, смята той.

Паргов коментира още, че БСП изглежда превзета отвътре, защото много нейни функционери са припознали Радев като перспективната политическа формация на тези избори.

Относно президентските избори Паргов посочи, че може да има кандидат, издигнат от инициативен комитет, който БСП да припознае.

