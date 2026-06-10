Съдът отказа да спре събарянето на оградата в "Баба Алино". Жалбата беше пусната от инвеститора с искане да бъде спряно изпълнението на заповедта на Регионална дирекция по горите - Варна за принудително премахване на огражденията.

Административен съд - Варна остави без уважение искането на корпорация КУБ. Така демонтирането на металните съоръжения около комплекса продължава.

Собствениците на имоти в „Баба Алино“ - с петиция за спиране на събарянето на незаконните сгради

То започна в неделя, ден след като изтече крайният срок, даден на инвеститора сам да премахне оградата. От КУБ обаче свалиха само рекламните винили, но не и металната конструкция.