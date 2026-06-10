Окръжна прокуратура-Бургас се самосезира и назначи проверки на база данни в медийни публикации, сочещи предоставяне на гора край Синеморец за къмпинг на занижена цена. Назначените проверки са две и целят изясняване на обективната истина по случая.

По първата от тях е разпоредено на служители от ОД на МВР-Бургас да изискат цялостната документация, имаща отношение по случая. Ще бъдат снети и сведения от лица, свързани със случая. В проверката ще бъдат включени и служители от РИОСВ, Изпълнителна агенция по горите и други институции.

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Освен това, Окръжна прокуратура-Бургас ще извърши проверка на всички индивидуални административни актове, издадени във връзка със случая.

За целта държавното обвинение е ангажирало компетенциите на кмета на общ. Царево, началника на РДНСК-Бургас, директора на ОД на МВР-Бургас, областния управител на Бургас и директора на РИОСВ-Бургас.

При констатация на незаконосъобразен административен акт Окръжната прокуратура ще се възползва от законорегламентираната възможност за протестирането му пред Административен съд-Бургас.

Редактор: Никола Тунев