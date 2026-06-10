"Икономическа полиция" в Кърджали е започнала проверка по сигнал, свързан със схеми за подпомагане на детски градини, финансирани от Държавен фонд „Земеделие“. По случая вече са снети обяснения от замесени лица.

Подаден е сигнал, че служители на общините Кърджали и Черноочене са оказали влияние при избора на фирма за доставка на храни. Според установеното до момента по време на проверката е било упражнено въздействие с цел за изминалата учебна година да бъде избрана конкретна фирма за доставките.

Установиха опасни храни, съхранявани при лоша хигиена в обекти, свързани с лица с имунитет

След приключване на проверката събраните материали ще бъдат изпратени в прокуратурата.

Редактор: Дарина Методиева