Критично ниско ниво на Дунав създава затруднения за корабоплаването в българския участък на реката, съобщи директорът на ИАППД Ивелин Занев.

При станция Русе измереното ниво на 21 юли е минус 69 см., като се доближава до историческият минимум от минус 72 см. Критични прагове има край островите Белене, Вардим и Батин - там могат да преминават кораби с газене до 1.90 метра.

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Един от най-опасните участъци за корабоплаване, този край Свищов, в момента е с ниво от минус 21 см. В исторически план най-ниското ниво на реката в този участък е било минус 55 см, измерено през 2003 г.

Според Ивелин Занев може да се очаква тази година отрицателен рекорд от началото на измерванията на река Дунав в България през 1941 година.

В критичните участъци корабите преминават по точно определени критерии, някои изчакват на място по-високи води, други претоварват част от товара си, за да станат по-леки и да отговарят на условията за пътуване по реката.

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По думите на директора на Изпълнителната Агенция за проучване и поддържане на река Дунав се очаква необичайно сухият период да продължи до септември.

"Тези стойности, дори отрицателните не казват, че Дунав е пресъхнал. Към момента ограничаващи са критичните прагове на Белене, Вардим и Батин. Целият участък, който поддържа българската администрация отговаря на минималните габарити за корабоплаване, както те са описани от Дунавската комисия. Това постигаме чрез поддържащо драгиране, удълбочаваме критичните участъци, като тук е важно да кажа, че когато удълбочаваме даден критичен участък това не означа, че изземваме наноса, който в този участък, а го изместваме на място, където той не пречи на корабоплавателния път", заяви Занев.

"Друго, което правим е да определяме нова траектория на корабоплавателния път чрез буйовете, които поставяме в районите на праговете. Има кораби, които изчакват по- благоприятно ниво или претоварват товара си, за да намалят газенето на съдовете и да могат да преминат безпроблемно. От речния надзор в Русе са поставени ограничения за преминаване на кораби в районите на остров Белене и остров Вардим в широчина и дължина по 4 съда, което означава два съда в дължина, два съда в широчина, за конвоите, които имат желание да преминат през тези участъци", допълни той.