Шофьор на джип прегази умишлено стадо овце, убивайки част от животните. По първоначална информация до жестоката агресия се стигнало, след като пастирът изпуснал стадото и то навлязло в частен имот.

Снимка: Георги Манев, NOVA

От видеокадри, запечатали момента на инцидента, ясно се вижда как водачът на високопроходимия автомобил се засилва и нарочно преминава през животните.

Снимка: Георги Манев, NOVA