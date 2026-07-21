Снимка: Георги Манев, NOVA
Четири животни са убити на място, а други са с тежки наранявания
Шофьор на джип прегази умишлено стадо овце, убивайки част от животните. По първоначална информация до жестоката агресия се стигнало, след като пастирът изпуснал стадото и то навлязло в частен имот.
Снимка: Георги Манев, NOVA
От видеокадри, запечатали момента на инцидента, ясно се вижда как водачът на високопроходимия автомобил се засилва и нарочно преминава през животните.
Снимка: Георги Манев, NOVA
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