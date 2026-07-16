Напрежение и тревога обхванаха жителите на вилната зона край Казанлък, след като стопанин сигнализира за нахлуване в имота му посред нощ, при което са били убити домашни животни. По думите му случилото се е дело на бракониери, а подобни инциденти в района не са единични.

Случаят се е разиграл в ранните часове на нощта в имота на Радо Христов. По това време в къщата са били съпругата му и двете им малки деца. Малко след 4:00 часа семейството чуло изстрели, а впоследствие било установено, че част от отглежданите около дома животни липсват.

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„Чуха се няколко изстрела. Не мога да кажа дали са били от мощна въздушна пушка, или от оръжие със заглушител. След това установихме липсата на животните“, разказа Христов.

По думите му не става въпрос нито за животновъден обект, нито за частен зоопарк, а за животни, които семейството отглежда в двора си. Сред тях били агне и две виетнамски прасенца.

„Това е черешката на тортата. Бракониерските набези в района вече преминават всякакви граници. Най-тревожното е, че всичко се случва буквално до дома ни, докато вътре са били децата ми. Не искам дори да си представям какво можеше да се случи, ако някой беше излязъл навън в този момент“, каза още стопанинът.

След публикуван сигнал в социалните мрежи много жители на района са се свързали с него и са предоставили информация. Според събраните свидетелски показания в близост до мястото е бил забелязан бял бус, който се появява и на други места с изчезнали или убити животни в региона.

„Свързаха се с мен хора, на които са били отстреляни коне, телета, крави и други животни. Няколко от тях разпознават същия бус. Изглежда, че не става въпрос за единичен случай, а за организирана дейност“, твърди Христов.

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По негови думи извършителите са действали целенасочено и внимателно. Оставили са автомобила си на разстояние от имота, придвижили са се пеша и са избягвали зоните, обхванати от видеонаблюдение.

„В района има много камери заради честите посегателства по вили и имоти. Въпреки това хората явно са знаели откъде да минат, за да не бъдат засечени“, обясни той.

Сигнал до полицията е подаден още в деня на инцидента. По случая вече се води разследване, а редица свидетели са дали показания. Според местните жители институциите трябва да предприемат по-сериозни мерки, тъй като страхът сред хората нараства.

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