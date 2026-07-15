Световноизвестната британска певица от косовско-албански произход Дуа Липа изрази подкрепа за протестите срещу проекта за луксозен хотел, свързван със семейство Тръмп, в защитената природна зона на остров Сазан в Албания, съобщиха организаторите на протестната кампания, цитирани от регионалната телевизия N1.

Позицията си изпълнителката изрази по време на подкаста си "Service95 Book Club", като се присъедини към т.нар. "фламинго революция" – гражданска инициатива, която се противопоставя на плановете за застрояване на остров Сазан и района Звърнец в Югозападна Албания. Движението носи името на фламингото – един от защитените видове, обитаващи района.

Масов протест в Тирана срещу правителството и мегапроект на Джаред Къшнър

Проектът за луксозен туристически комплекс е свързан с дъщерята на американския президент – Иванка Тръмп, и съпруга ѝ Джаред Къшнър, като се ползва с подкрепата на правителството на албанския премиер Еди Рама. Според властите инвестицията е сред най-значимите чуждестранни проекти в историята на страната.

„Много е вдъхновяващо колко са загрижени хората”, заяви Дуа Липа. По думите ѝ е обезпокоително, когато правителствата вземат решения с толкова голямо обществено значение без достатъчно обществено обсъждане.

Организаторите на протестите определиха подкрепата на певицата като особено важна, тъй като тя може да привлече вниманието на младите хора към каузата.

Противниците на проекта предупреждават, че изграждането на туристически комплекс в района може да нанесе сериозни щети на местната екосистема и да застраши защитени растителни и животински видове, включително популацията на фламинго. От своя страна албанското правителство защитава инвестицията с аргумента, че тя ще стимулира икономическото развитие и туризма в страната.

Протестите срещу застрояването на местността се провеждат всяка вечер от 31 май насам основно в Тирана, но и в други албански градове, припомня Албанското радио и телевизия. Звърнец се намира в близост до лагуната Нарта, част от защитената зона област Вьоса – Нарта, която е хабитат на фламинги, тюлени и морски костенурки.

Сред исканията на протестиращите са: отмяна на проекта за Звърнец; оставка на правителството на Рама; премахване на "старата политическа каста"; създаване на преходно експертно правителство с 12-месечен мандат, както и конституционни изменения, предвиждащи ограничаването на мандатите на всеки министър-председател до най-много два.

Редактор: Мария Барабашка