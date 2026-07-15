Изгубено малко щъркелче, което все още се учи да лети, беше намерено в безпомощно състояние в землището на великотърновското село Обединение (община Полски Тръмбеш).

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Защитената птица е забелязана привечер дезориентирана от кмета на селото Христо Ганев, който спешно я прибира в курника си.

Кметица спаси бедстващ щъркел, увиснал от гнездо в разградско село

Щъркелчето няма наранявания. То вече се движи, пие вода и се храни заедно с кокошките и зайците, които му правят компания.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

В четвъртък се очаква специалисти от РИОСВ да приберат птицата и да я транспортират до специализиран спасителен център.