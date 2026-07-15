Финансовите власти в Бангладеш съобщиха, че са иззели активи на стойност 760 млрд. таки (около 5,3 млрд. евро), свързани с бившата министър-председателка Шейх Хасина, нейното семейство и десет групи компании, предаде "Франс прес".

След като Хасина бе свалена от власт в резултат на масови студентски протести миналата година и избяга в Индия, временното правителство, оглавено от носителя на Нобелова награда за мир Мухамад Юнус, започна разследвания за произхода на имуществото ѝ, имуществото на нейните близки, както и на основните групи компании, обвинени в облагодетелстване по време на управлението ѝ.

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Ръководителят на звеното за финансово разузнаване на Бангладеш Ихтиар Мохамад Мамун заяви, че властите работят по 98 казуса и усилията за откриване и възстановяване на активи, за които се предполага, че са били "изпрани" в чужбина, продължават.

"Продължаваме работата по възстановяването на средства, изпрани в чужбина. Надяваме се до края на годината да можем да съобщим за положителен напредък", каза Мамун при представянето пред медиите на отчета за дейността на службата му за финансовата 2024-2025 година.

След отстраняването си от власт Шейх Хасина беше осъдена задочно по няколко дела - за престъпления срещу човечеството, по които получи смъртна присъда, както и за корупция, свързани с разпределянето на парцели в престижен квартал на столицата Дака.

От август 2024 г. насам Хасина се намира в Индия. В свои изявления неотдавна тя оповести, че възнамерява до края на годината да се завърне в Бангладеш.

Редактор: Мария Барабашка