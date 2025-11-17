Специален трибунал осъди сваления премиер на Бангладеш Шейх Хасина на смърт по обвинения в престъпления срещу човечеството, свързани с миналогодишния масов протест, който сложи край на 15-годишното ѝ управление, съобщи "Асошиейтед Прес".

Четенето на присъдата в понеделник от трибунала в столицата Дака беше излъчено на живо. Временното правителство засили мерките за сигурност преди присъдата, като в Дака и много други части на страната бяха разположени войници, паравоенни гранични служители и полиция.

Партията на Хасина - Awami League, призова за национален "локдаун" в знак на протест срещу присъдата. Тя е в изгнание в Индия и затова беше осъдена в нейно отсъствие.

Хасина нарече трибунала „кенгуров съд“ и осъди назначаването на държавен адвокат, който да я представлява.

Шейх Хасина и бившият министър на вътрешните работи Асадузаман Хан бяха обвинени в престъпления срещу човечеството за убийството на стотици хора по време на студентските протести през юли и август 2024 г. В доклад от февруари Организацията на обединените нации заяви, че близо 1400 души вероятно са били убити по време на насилието. Здравният съветник на страната при временното правителство заяви, че над 800 души са били убити и около 14 000 са ранени.

Снимка: Getty Images

Хан също беше съден в негово отсъствие.

Миналата седмица трибуналът насрочи за понеделник произнасянето на присъдата, тъй като бомбени експлозии и палежи доведоха до нарушаване на учебните занятия и транспорта в цялата страна след локдауна, за който призова партията на Хасина.

Хасина беше свалена на 5 август миналата година и избяга в Индия. Нобеловият лауреат за мир от Бангладеш Мохамед Юнус пое поста на ръководител на временно правителство три дни след падането ѝ. Юнус обеща да накаже Хасина и забрани дейността на нейната партия.

Шейх Хасина е преживяла поне 19 опита за покушение по време на десетилетната си политическа кариера от 1981 г. насам.

Редактор: Цветина Петрова