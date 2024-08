Министър-председателката на Бангладеш Шейх Хасина Вазед подаде оставка и напусна страната, предаде "Асошиейтед прес". Решението, което сложи край на продължилото 15 години нейно управление, бе взето на фона на щурма на официалната й резиденция от хиляди протестиращи, които пренебрегнаха наложения полицейски час. Местни медии излъчиха кадри как Хасина се качва на военен хеликоптер със сестра си, като според информация на "Си Ен Ен-Нюз 18" Хасина вече е пристигнала в град Агартала в съседна Индия, съобщи "Ройтерс".

Малко след това генерал Вакер Уз Заман съобщи за плановете си да поиска от президента насоки за сформиране на временно правителство на Бангладеш. Той обеща, че армията ще започне разследване на смъртоносните потушавания на протестите, предизвикали гняв срещу правителството, и помоли гражданите да бъдат търпеливи, докато се възстанови мирът в страната. "Запазете вяра в армията, ще разследваме всички убийства и ще накажем виновните", каза генералът. "А сега, работата на студентите е да останат спокойни и да ни помогнат", добави той.

🚨 BREAKING FROM CHANNEL 24:



SHEIKH HASINA HAS RESIGNED AND SHE FLEW AWAY FROM BANGLADESH. ✅



We won!!!! 🇧🇩🇧🇩🇧🇩 pic.twitter.com/z10dFwvBN2 — Saif Ahmed 🇧🇩 (@saifahmed75) August 5, 2024

На телевизионни кадри се вижда как хиляди хора се стичат на улиците в столицата Дака, за да празнуват. Те щурмуваха официалната резиденция на Хасина, скандирайки различни лозунги, и изнасяха телевизори, столове и маси от сградата, която бе една от най-защитените в страната. "Тя напусна страната, напусна страната", скандираха някои демонстранти.

На кадри се вижда как протестиращи в столицата Дака се качиха на голяма статуя на Шейх Муджибур Рахман, бащата на Хасина, и започнаха да отсичат главата на паметника с брадва.

Video shows the moment protesters in Bangladesh’s Dhaka climbed atop a large statue of former Prime Minister Sheikh Hasina's father, and hammered the statue's head with an axe. pic.twitter.com/1ocSkKguR0 — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 5, 2024

Протестите започнаха мирно, след като разгневени студенти поискаха да се премахне системата за квотно назначаване на държавна служба, но след това демонстрациите се превърнаха в безпрецедентно предизвикателство и бунт срещу Хасина и управляващата партия. Правителството опита да потуши протестите със сила, при което бяха убити около 300 души и това доведе до допълнителен гняв и призиви за оставката на Хасина, отбелязва АП.

#BREAKING: Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina has landed in Agartala, the capital city of Indian state of Tripura as per reports. Agartala is the closest Indian city to Dhaka. Below visuals of Sheikh Hasina along with her sister escaping in a Bangladesh Air Force chopper. pic.twitter.com/JqeDS8BnAy — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 5, 2024

Най-малко 95 души, сред които 14 полицаи, загинаха вчера при сблъсъци в столицата, съобщи местният вестник "Протом Ало". Стотици хора бяха ранени при демонстрациите.

Най-малко 11 000 души бяха арестувани през последните седмици. Безредиците доведоха до затварянето на училища и университети из цялата страна, а властите наложиха вечерен час, след който всеки навън би могъл да бъде застрелян.

През уикенда протестиращите призоваваха хората да не плащат данъците и сметките си и да не отиват на работа в неделя, въпреки че е работен ден. Офиси, банки и фабрики отвориха, но някои пътници в Дака и други градове трудно стигнаха до работните си места.

Хасина предложи да води преговори с лидери на студентските движения, но те отказаха и призоваха за оставката ѝ. Тя повтори обещанията си да разследва смъртните случаи и да накаже виновните за насилието. Хасина изрази готовност да обсъди исканията на протестиращите.

Над 90 загинали при протести в Бангладеш, стотици са ранени (ВИДЕО)

Властите изключиха вчера мобилния интернет в опит да потушат размириците, а в понеделник сутринта за кратко беше прекъснат и широколентовият интернет. Това беше второто спиране на интернет в страната след протестите. Три часа по-късно услугите бяха възстановени.

Хасина заяви, че протестиращите, участвали в "саботажа" и разрухите, вече не са студенти, а престъпници. Тя каза, че срещу тях трябва да се действа с "желязна ръка".

Thousands of people have taken to the streets of Bangladesh’s capital, Dhaka, as PM Sheikh Hasina resigned following weeks of deadly protests against the gov't. — in pictures https://t.co/cW2XhmRcQ6 pic.twitter.com/9JSGtJdJbo — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 5, 2024

76-годишната Хасина бе избрана през януари за четвърти пореден мандат при избори, бойкотирани от основните ѝ претенденти, което постави под въпрос доколко вотът е бил честен. Хиляди опозиционери бяха вкарани в затвора. Тя е най-дълго управлявалият лидер в историята на Бангладеш - мюсюлманска страна с над 160 милиона души население, стратегически разположена между Индия и Мианма. Политическите ѝ опоненти по-рано я критикуваха, че става все по-авторитарна и я определиха като заплаха за демокрацията в страната. Много хора сега твърдят, че размириците са резултат от жаждата й за власт на всяка цена, отбелязва АП.