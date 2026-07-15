Организацията "Родители за достойно майчинство" организира втори национален протест, като демонстрации се проведоха в цялата страна. Сред основните искания са по-високо обезщетение през втората година от отглеждането на дете, увеличаване на обезщетението при по-ранно завръщане на майката на работа, както и решаване на проблемите с детските надбавки и недостига на места в детските градини и ясли.

Протестиращите настояват още всички семейства да имат право на детски надбавки, както и да бъде актуализирана компенсацията за децата, които не са приети в държавни или общински детски ясли и градини.

Майки от цялата страна излязоха отново на протест​

В студиото на "Твоят ден" председателя на УС на фондация "Искам бебе" адв. Мария Янева, HR експертът Дарина Цанова и изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов коментираха основни проблеми и дългосрочни стратегии. свързани с майчинството в България.

Иванов заяви, че темата за отпуска по майчинство е важна както за родителите, така и за бизнеса. "Отдавна настояваме за промени, насочени към създаването на по-гъвкави условия на труд за майките и възможност за по-ранното им завръщане на работа, но при предварително осигурена грижа за децата чрез достатъчно места в детските градини. Моделът, който функционира в момента, не е ефективен нито за майките, нито за децата, нито за обществото, нито за икономиката", каза директорът на АИКБ.

Адвокат Янева подчерта, че работодатели и служители трябва да бъдат партньори, а не противопоставени страни. "Въпреки това, държавата е поставила този екип в такава позиция", коментира тя.

Майки от цялата страна излизат на протест

Янева обърна внимание и на размера на обезщетението през втората година от майчинството. По думите ѝ 389 евро са недостатъчни за отглеждането на дете, а увеличението до 460 евро не би натоварило съществено държавния бюджет.

Цанова посочи, че в момента както майките, така и работодателите са изправени пред сериозни затруднения заради хроничния недостиг на кадри. Тя даде пример с държави, в които отпускът по майчинство е значително по-кратък, но е компенсиран с развита социална инфраструктура, достатъчно места в детските градини и ясли, гъвкаво работно време, четиридневна работна седмица и други мерки в подкрепа на родителите.

Добрин Иванов отбеляза още, че въвеждането на гъвкави форми на заетост изисква законодателни промени. По думите му бизнесът е готов да съдейства, но трябва да се отчете, че 92% от компаниите в България са микропредприятия с до деветима заети.

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"Важно е да осъзнаем къде са слабостите, какви промени са необходими и какво е решението. Промяна трябва да има, защото бизнесът и всичко, което се случва около нас, е изключително динамично", категорична беше Цанова.

От своя страна Иванов изрази мнение, че настоящият модел на майчинството не води до очакваните демографски резултати.

Мария Янева допълни, че много майки биха предпочели да се върнат на работа по-рано, ако имат необходимата подкрепа и сигурност за децата си. Тя допълни думите на Иванов и сподели, че всяка демографска политика дава резултати в дългосрочен план, ако се прилага последователно.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Иван Иванов