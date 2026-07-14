Предстои промяна на изборния кодекс за 30-ти път от 2014 г. насам. Ще гласуваме само с машини, няма да ограничаваме секциите в чужбина и ще забраним вече и в интернет да се огласяват социологическите проучвания в деня на вота. Да скрием ли от обществото изборните нагласи в деня на вота?

Темата коментират в предаването "Челюсти" по NOVA NEWS коментират социолозите Елена Дариева от "Насока" и Яница Петкова от "Мяра".

Депутатите от правната комисия приеха промени в Изборния кодекс

"Има интересно правило - последната поправка на закона отменя предната такава. Съществени ревизии не трябва да се правят 6 месеца или 1 година преди следващи избори според Венецианската комисия. Хубавото е, че промените, които се заявяват понастоящем възстановяват ситуацията от юли 2021 г. с изцяло машинния вот, протокол от машината в края на изборния ден. По тези правила вече сме гласували и не очакваме кой знае какви сътресения", коментира Дариева.

По думите на Петкова се създаде поляризиране на обществото по темата с това как да гласуваме - на хартия или на машина. "Имаме доказателство черно на бяло – изборите през юли 2021 г. бяха възприети като най-честните. При последните парламентарни промени, отново тези избори бяха възприети. Обществото доверие е това, което определя как ще се възприеме той. Не знам дали още "пипане" на изборния кодекс ще бъде полезно", заяви тя.

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Редактор: Никола Тунев