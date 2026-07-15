Вследствие на екстремните горещини в Германия до края на юни над 5100 души са изгубили живота си, сочат данни на института „Роберт Кох”. Това надвишава смъртните случаи за цели преходни години.

Това лято донесе две много горещи вълни в Западна Европа, а там жегата се усеща различно. В Германия хората не са свикнали с такива сериозни жеги. Температури над 30 градуса са рядкост, ако са няколко дни подред е изключение, а ако са близки до 40 градуса и седмици наред – вече е безпрецедентно и се преживява трудно, защото в страната климатици почти няма.

Над 5000 смъртни случая в Германия са свързани с горещата вълна

Жилищата са проектирани така, че да задържат топлината, а от друга страна да се монтират климатици, особено в по-старите здания и в сградите паметници на културата, е изключително трудно и свързано с много бюрокрация.

За цялата минала година заради жеги са починали 2600 души. Данните за 2026-а сочат, че 80% от жертвите на горещините са хора на възраст над 75 години. В Западна Европа има повече смъртни случаи заради студа, отколкото заради жегата, но тази тенденция започва да се променя.

Силно затруднена това лято е работата на болниците, които са пълни с по-възрастни хора с придружаващи заболявания, обострящи се от жегата. В лечебните заведения също няма климатици, освен в операционните, реанимациите и спешните отделения. Много лекари апелират да се отдели бюджет и да се изготви нова концепция в това отношение.

Как горещините се отразяват на различните стопански отрасли

Икономиката също "страда" заради горещините, особено там, където хората работят навън – строителството, логистиката, фабриките, някои предприятия. На тези места продуктивността на персонала спада значително.

Нивата на големите реки в Германия намаляват и корабоплаването и стокообменът са все по-затруднени. В Лайпциг и Нюрнберг известно време не се движеха трамваи, защото релсите бяха деформирани. Пътните настилки на аутобаните също бяха повредени от високите температури и на места се наложи да се правят кръпки.