5120 са смъртните случаи, свързани с горещата вълна, които са регистрирани в Германия тази година. Повечето от тях са от края на миналия месец, когато средната седмична температура надхвърли значително 20 градуса по Целзий, предаде "Ройтерс", като се позова на Института за обществено здраве „Роберт Кох“.

Около 4270 от починалите са хора на възраст над 75 години, констатира института в седмичния си отчет. Повечето от тях са жени - нещо, което се обяснява с по-големия дял на жените в най-високата възрастова група.

Рекордните горещини доведоха до скок в смъртните случаи във Франция и Белгия

Тези данни се вписват в мрачната картина в цяла Европа, отбелязва ДПА. Програмата на ЕС за наблюдение на климата "Коперник“ каза, че тази година Западна Европа е преживяла най-топлия месец юни, откакто се води съответната статистика, със средна температура от 20.74 градуса.

Властите във Франция, Белгия, Испания и Нидерландия регистрираха повече от 4700 смъртни случая в периода на горещата вълна от 20 до 28 юни.

Редактор: Ина Григорова