В Наказателно-процесуалния кодекс е написано съвсем ясно, че обвиняемият и неговият защитник имат право да се запознаят с материалите по делото, да участват в събирането на доказателства, но това остава някъде в сферата на добрите пожелания. Това заяви в „Интервюто в Новините на NOVA” защитникът на Стоян Мавродиев, адвокат Емануил Йорданов.

Адвокатът на бившия изпълнителен директор на Българската банка за развитие коментира, че оттук нататък следва процедурата по определяне на мярка за неотклонение. „Към момента имаме постановление за задържане за 72 часа. В рамките на тези 72 часа прокурорите по делото ще решат каква мярка да искат. Когато говорим за по-леките мерки, те могат да се наложат от прокурора, ако искат домашен арест или задържане под стража, трябва да внесат делото в съда и вече съдията да определи каква ще бъде мярката”, посочи Йорданов.

Той беше категоричен, че е убеден в невинността на Мавродиев. На въпрос какво е мотивирало бившия изпълнителен директор на ББР да се завърне, Йорданов посочи: „Все пак всичко това трябва да свърши в един момент и практиката показва, че укриването от правосъдието в общия случай не дава позитивен резултат”.

В допълнение адвокат Йорданов каза, че Мавродиев е имал своите мотиви да напусне България, но отказа да коментира какви са те. „Ако се замислим за положението в България тогава и сега, е очевидно, че има някаква разлика, въпреки че с течение на времето трябва да се установи дали тази разлика е толкова съществена”, каза той, уточнявайки, че става въпрос за политическия климат в страната.

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На въпрос дали през цялото време Мавродиев е бил в Дубай, неговият защитник посочи: „Не сме говорили на тази тема. За мен е без значение. Това, което ме вълнува, е какво има в кориците на делото и с какво темпо ще върви работата по случая”, категоричен беше той.

„Не съм много сигурен, че неговият подпис е там. Ако видя документ с негов подпис, ще съм убеден, че има такъв. Дори и при наличието на подпис може да се търси невиновност, ако това се установи. Но при положение, че в момента работим на тъмно и не сме запознати дори и с едно доказателство по делото, е много трудно да кажем нещо конкретно”, каза адвокат Емануил Йорданов, като призова за търпение, за да може да се изяснят фактите в тяхната цялост.

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Редактор: Ивета Костадинова