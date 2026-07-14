Американско-руски екипаж беше изстрелян към Международната космическа станция от космодрума „Байконур” в Казахстан за 8-месечна мисия.

Астронавтът на НАСА Анил Менън и руските му колеги Пьотр Дубров и Анна Кикина излетяха на борда на кораба „Союз МС-29“ на „Роскосмос". Заедно с екипажа на борда е научноизследователска апаратура, насочена към медицински и биотехнологични проучвания.

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Ръководителят на НАСА Джаред Айзъкман присъства лично на изстрелването. Това е първото посещение на шеф на НАСА в Байконур от осем години насам.

Редактор: Никола Тунев