Уоли Фънк - най-възрастната жена, летяла в Космоса, е починала на 87-годишна възраст, предаде БТА. Тя е издъхнала на 8 юли в дом за възрастни хора в Грейпвайн, щата Тексас, след здравословни проблеми, включително няколко падания и инфекция на крака.

Фънк е една от 13-те жени-пилоти, участвали в програмата „Меркурий 13“ през 60-те години на миналия век. Те преминават същите изпитания като първите астронавти на НАСА, но така и не получават възможност да полетят в Космоса.

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Мечтата ѝ се сбъдва едва през 2021 г., когато компанията Blue Origin на Джеф Безос я кани като почетен гост на суборбитален полет. Тогава, на 82 години, тя става най-възрастната жена, летяла в Космоса. По-късно рекордът ѝ е подобрен от актьора Уилям Шатнър и първия чернокож кандидат за астронавт в САЩ Ед Дуайт, които осъществяват полетите си на 90-годишна възраст.

Освен с космическия си полет Уоли Фънк остава в историята и като първата жена инспектор във Федералното управление за гражданска авиация на САЩ. От Blue Origin я определиха като „пионер във всеки смисъл на думата“, а ръководителят на НАСА Джаред Айзъкман написа, че „нейната страст към полетите, упоритост и любов към изследванията ще продължат да вдъхновяват поколения американци“.

Редактор: Ралица Атанасова