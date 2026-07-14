Футболният клуб "Славия" обяви благотворителен мач на дублиращия си отбор срещу дублиращите отбори на ПФК "Левски" и ЦСКА. Срещата ще се проведе на 22 юли от 17:30ч. на стадион "Александър Шаламанов".

Инициативата е в подкрепа на усилията на държавата и обществото срещу войната по пътищата и в памет на загиналите деца от школата на "Славия" - 9-годишните Мишо и Боби, които загубиха живота си в тежката катастрофа на АМ "Тракия" на 24 юни .

„Славия” се прости с жертвите от катастрофата на „Тракия”

Дарените средства по време на мача ще бъдат предоставени на сдружение „Ангели на пътя“.

Редактор: Никола Тунев