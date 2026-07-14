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9-годишните Мишо и Боби загубиха живота си на 24 юни
Футболният клуб "Славия" обяви благотворителен мач на дублиращия си отбор срещу дублиращите отбори на ПФК "Левски" и ЦСКА. Срещата ще се проведе на 22 юли от 17:30ч. на стадион "Александър Шаламанов".
Инициативата е в подкрепа на усилията на държавата и обществото срещу войната по пътищата и в памет на загиналите деца от школата на "Славия" - 9-годишните Мишо и Боби, които загубиха живота си в тежката катастрофа на АМ "Тракия" на 24 юни.
„Славия” се прости с жертвите от катастрофата на „Тракия”
Дарените средства по време на мача ще бъдат предоставени на сдружение „Ангели на пътя“.Редактор: Никола Тунев
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