Президентът на „Славия” Венцеслав Стефанов, ръководството на клуба, играчите от първия отбор и десетки близки и приятели се събраха, за да изпратят за последно едно от децата и неговия баща, загинали при тежката катастрофа на АМ „Тракия“ в сряда.

Припомняме, че камион връхлетя в насрещното платно, помитайки мантинелите и се блъсна в лека кола. Още един играч от отбора също почина при удара. Треньорът на момчетата Иван Терзийски и съпругата му бяха настанени в болницата в Ямбол.

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Поклонението се състоя в обреден дом „Мира” на Централните софийски гробища. Семейството на загиналите пожела погребението да се проведе в тесен семеен кръг.

Редактор: Ивайла Маринова