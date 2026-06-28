Снимка: БГНЕС
При трагедията загинаха две 9-годишни деца и бащата на едно от тях
Президентът на „Славия” Венцеслав Стефанов, ръководството на клуба, играчите от първия отбор и десетки близки и приятели се събраха, за да изпратят за последно едно от децата и неговия баща, загинали при тежката катастрофа на АМ „Тракия“ в сряда.
Припомняме, че камион връхлетя в насрещното платно, помитайки мантинелите и се блъсна в лека кола. Още един играч от отбора също почина при удара. Треньорът на момчетата Иван Терзийски и съпругата му бяха настанени в болницата в Ямбол.
НА СЕКУНДИ ОТ ТРАГЕДИЯТА: Говори бащата на дете от „Славия”, пътувал зад пометената на „Тракия" кола
Поклонението се състоя в обреден дом „Мира” на Централните софийски гробища. Семейството на загиналите пожела погребението да се проведе в тесен семеен кръг.Редактор: Ивайла Маринова
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