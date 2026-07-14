Председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен ще посети Киев в сряда. Това съобщи заместник главният говорител на Европейската комисия Олоф Гил по време на брифинг в Брюксел, предаде "Укринформ".

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От ЕК уточниха, че поради съображения за сигурност на този етап не може да бъде предоставена допълнителна информация. „Ще споделим повече подробности, когато това стане възможно“, добави говорителят.

Предстоящото посещение идва в момент, в който Европейският съюз продължава да подчертава подкрепата си за Украйна на фона на продължаващата руска военна агресия.

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За последно Урсула фон дер Лайен беше в Киев през февруари, когато заедно с други европейски лидери отбеляза четвъртата годишнина от началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна.

Редактор: Иван Иванов