Планета, на която едната страна никога не залязва, а другата е потънала във вечна нощ, може да се окаже по-гостоприемна за живот, отколкото учените са предполагали досега. До този извод стига ново изследване, публикувано в списанието Nature Communications.

Става дума за скалистата екзопланета LHS 3844b, която се намира на около 48,5 светлинни години от Земята. Тя винаги е обърната с една и съща страна към своята звезда - подобно на това как Луната винаги показва едно и също лице към Земята. Заради това едната ѝ половина достига температури до близо 1700 градуса по Целзий, а другата остава в почти абсолютен студ.

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Вместо да изследват атмосферата, учените се насочили към вътрешността на планетата. Чрез лабораторен модел те установили, че горещата скална маса под повърхността непрекъснато пренася топлина от осветената към тъмната страна. Според тях именно този процес може да създава зона между двата полюса на температурите, където условията са значително по-умерени.

Изследователите смятат, че тези своеобразни „зони на полумрак“ биха могли да бъдат потенциално подходящи за съществуването на живот. Откритието подсказва, че планети, смятани досега за твърде екстремни, не бива да бъдат изключвани от търсенето на извънземен живот.

Според учените подобни изследвания ще помогнат на астрономите по-точно да определят кои от хилядите открити екзопланети са най-обещаващите кандидати в търсенето на живот извън Слънчевата система.

Редактор: Ралица Атанасова