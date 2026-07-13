„Обичам те, скъпи Сам. Ти си герой. Ти си легенда. Ти си скъп. Нашият страхотен приятел. Много ни липсваш". С тези думи актрисата Тони Колет почете паметта на актьора Сам Нийл, който почина на 78-годишна възраст.

Тъжната новина съобщи неговото семейство, като написа, че смъртта е настъпила "внезапно и неочаквано".

Нийл е известен с ролите си в киното и телевизията, сред които тези на д-р Алън Грант от поредицата "Джурасик парк", Честър Кембъл в "Остри козирки", магьосникът Мерлин в минисериала "Мерлин", Томас Уолси в "Династията на Тюдорите" и много други.

Новозеландският актьор, който е роден в Северна Ирландия, оставя трайна следа в киното, а паметта му беше почетена от негови колеги, приятели и държавници.

Актьорът Ричард Гранд написа трогателни думи, определяйки го като "офицер и джентълмен в истинския смисъл на думата". "Напътстваше ме и ми помагаше да премина през много труден период от живота си. Плавайте, любезни господине", завършва актьорът.

Новозеландският премиер Кристофър Луксън го определи като „един от великите“. „Повече от петдесет години той разказваше историите на Нова Зеландия на света и талантите му помогнаха на нашата филмова индустрия да се превърне в това, което е днес – един от най-големите ни културни износи", сподели още той.

Бившият премиер на Нова Зеландия Джасинда Ардърн написа, че Нийл е бил любопитен, дълбоко замислен и достоен човек.

Австралийският премиер Антъни Албанезе също отдаде почит, споделяйки че актьорът е участвал в "толкова много обичани австралийски истории и е спечелил специално място в австралийските сърца“.

Австралийската поп суперзвезда Кайли Миноуг написа "Сбогом".

Колин Тревъроу, който режисира „Джурасик свят: Господство“ от 2022 г., го описа като „дълбоко проникновен и красив мъж“. „Той беше приятел и сътрудник в труден момент, а силата му даде сили на всички нас. Ще го запомня със спокойствието му, любовта му към виното и със спокойната увереност, която внасяше в героите си", допълни той и определи Нийл като прятел и легенда.

Джо Коул, колегата на Нийл в „Peaky Blinders“, публикува: „Почивай в мир.“

Дейзи Ридли, която ще участва заедно с Нийл във филм „Последният курорт“, публикува снимка с Нийл в Instagram Story, заедно с три емоджита със разбито сърце.

„Това, което не искам да направя, е да спра да живея".

Сам Нийл е роден с името Найджъл Джон Дермот Нийл в Ома, Северна Ирландия, през 1947 г. Той се мести в Крайстчърч, Нова Зеландия, със семейството си като дете. Приема името Сам на 12-годишна възраст, защото в училището му имало няколко момчета, които се казвали Найджъл.

Започва да се занимава с актьорско майсторство, докато учи в университета в Кентърбъри. Дебютира във филма през 1971 г. с филма The city of No. След редица телевизионни и филмови роли в Нова Зеландия, той получава по-широко признание с филма от 1977 г. Sleeping Dogs - един от първите филми на страната, постигнали международно разпространение.

По-късно се премества в Австралия, където участва във филма My Brilliant Career (1979), който му помага да се утвърди като водещ актьор.

Нийл постига световна слава през 1993 г. с ролите си в наградения с „Оскар“ филм на Джейн Кемпион „Пианото“ и като палеонтолога д-р Грант в „Джурасик парк“ на Стивън Спилбърг. Той повтаря ролята в „Джурасик парк III“ (2001) и „Джурасик свят: Господство“ (2022) и озвучава героя в три видеоигри, базирани на поредицата.

Нийл постига успех и в телевизията, играейки садистичния, корумпиран полицай майор Честър Кембъл в първите два сезона на „Peaky Blinders“ по BBC.

В кариера, обхващаща повече от пет десетилетия, той е натрупал над 150 екранни роли.

Последната му филмова изява е в „The Fox“ (2025), а последната му телевизионна изява е в сериала на Netflix „Untamed“ (2025). Очаква се посмъртно да се появи в „Godzilla x Kong: Supernova“ и „The Last Resort“ през 2027 г.

През 1991 г. Нийл получава званието офицер на Ордена на Британската империя за заслуги към актьорското майсторство. По-късно, през 2007 г., е удостоен със званието „Изтъкнат кавалер“ на Ордена за заслуги на Нова Зеландия и приема рицарско звание през 2022 г.

Снимка: Getty Images

В мемоарите си от 2023 г. „Разказвах ли ви това?“ той разкрива подробности за диагнозата и лечението си на рак. „Не се страхувам от смъртта“, казва той по това време пред Би Би Си. „Това, което не искам да направя, е да спра да живея, защото наистина се наслаждавам на живота". И допълва: „Смятах го като приключение, доста мрачно приключение, но въпреки това приключение.“

Сър Сам Нийл има четирите си деца и осем внуци.