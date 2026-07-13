Инцидентът е станал в района на Сливен

Автомобил се е обърнал по таван на автомагистрала "Тракия", при което леко са пострадали  майка и дете. Те са в добро състояние. 

Инцидентът е станал днес около 13:00 ч. при 261-вия километър в посока Бургас, в района на Сливен. 

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Движението в участъка не е затруднено.

Източник: ФОКУС

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