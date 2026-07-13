В разгара на месец юли лятото ще ни предложи от всичко по малко. Започналият динамичен цикъл продължава и в началото на настоящата седмица. В хода на деня по-експлозивните бури с кратки, но интензивни извалявания, гръмотевици и риск от градушка ще са в Североизточна България. Иначе условия за локални летни дъждове следобед и вечерта ще има по планините, в Централна, Северна и Източна България. На запад ще е преобладаващо слънчево с малка вероятност от по-незначителни смущения.

Във вторник и сряда обстановката ще е по-спокойна. Предиобедите ще са слънчеви, следобед и вечерта облаците ще се увеличават с кратки и локални по обхват дъждове. По-съществена неустойчивост се очаква в четвъртък и петък. Явленията ще са същите, но с по-голяма интензивност и риск от градушка. Времето ще се успокои през почивните дни, когато вероятността за смущения рязко ще намалее.

Слънчево време в неделя, но с летни гръмотевични бури на места

Дневните температури в този период ще са между 26 и 31 градуса в понеделник и четвъртък с преминаването на смущенията. В останалите дни тенденцията ще е към стойности в интервала от 30 до 35 градуса.

Юли ще продължи с променливо, динамично време. Условия за по-съществени валежи с гръмотевични процеси и риск от градушка ранните прогнози допускат за дните 20-22 юли. Явленията ще са с локален характер и ще засягат само отделни точки на страната. По-стабилен и сух период се очаква от 24-25 юли нататък. За края на юли дневните температури ще достигнат високия летен диапазон – над 35 градуса.

⇒ Край морето

През настоящата седмица облачността край морето ще е по-съществена, но валежите ще са с локален характер. Понеделник, четвъртък и петък са дните с по-голяма вероятност от летни дъждове с гръмотевици по северните брегове. На юг смущенията ще са по-малко. Около 21-22 юли отново има изгледи за по-динамична обстановка. Ранните прогнози са краят на месеца да е сух и слънчев. Температурите на въздуха най-често ще се движат около 30-те градуса с регионални колебания в дните с валежи.