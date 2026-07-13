Молдовските власти съобщиха, че дрон е навлязъл във въздушното пространство на страната и се е разбил край югоизточното село Копанка, където впоследствие е избухнал. Инцидентът е станал по време на предполагаема руска въздушна атака срещу Украйна.

Министерството на външните работи на Молдова определи случая като „сериозно и неприемливо нарушение“ на въздушното пространство на страната, случило се на фона на руските удари по Одеска област.

Нова размяна на удари между Русия и Украйна

„Този нов инцидент представлява сериозно и неприемливо нарушение на въздушното пространство на Република Молдова и потвърждава още веднъж, че агресивната война на Руската федерация срещу Украйна създава преки рискове за сигурността на нашите граждани и на целия регион“, се казва в позицията на външното министерство, цитирана от Анадолската агенция.

От ведомството подчертават, че Молдова остава ангажирана със защитата на своя суверенитет, независимост и териториална цялост. Страната ще продължи да си сътрудничи с международните си партньори за укрепване на националната сигурност и повишаване на устойчивостта срещу подобни заплахи.

Редактор: Иван Иванов