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Едното е с кръвоизлив в мозъка и комоцио
Две момичета са тежко пострадали при падане от електрическа тротинетка в Перник, съобщи БНР. Двете са се движели с висока скорост и без каски.
Инцидентът е станал на 11 юли вечерта в квартал "Изток". Пострадалите са настанени в столично лечебно заведение с различни травми увреждания. Едното от момичетата е с кръвоизлив в мозъка и комоцио.
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По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата. Предстои да бъдат предприети и административно-наказателни мерки спрямо родителите на непълнолетните момичета.Редактор: Цвета Лазаркова
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