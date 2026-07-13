Едното е с кръвоизлив в мозъка и комоцио

Две момичета са тежко пострадали при падане от електрическа тротинетка в Перник, съобщи БНР. Двете са се движели с висока скорост и без каски. 

Инцидентът е станал на 11 юли вечерта в квартал "Изток". Пострадалите са настанени в столично лечебно заведение с различни травми увреждания. Едното от момичетата е с кръвоизлив в мозъка и комоцио. 

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По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата. Предстои да бъдат предприети и административно-наказателни мерки спрямо родителите на непълнолетните момичета. 

Редактор: Цвета Лазаркова
Източник: БНР

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