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Силен летен порой премина над София
Бури и силни дъждове, на места с градушка, имаше в много райони на Западна България в следобедните часове. Силен летен порой премина над София. По информация на Столичната община са получени 12 сигнала за паднали дървета.
Силна буря удари и Лом. Тя е продължила около 30 минути и е била съпроводена от интензивен дъжд и силен вятър.
Новата седмица също се очаква да бъде съпроводена от валежи и бури.
Очакваме вашите сигнали за природни бедствия в рубриката ни „Моята новина”.
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