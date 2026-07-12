Бури и силни дъждове, на места с градушка, имаше в много райони на Западна България в следобедните часове. Силен летен порой премина над София. По информация на Столичната община са получени 12 сигнала за паднали дървета .

Силна буря удари и Лом. Тя е продължила около 30 минути и е била съпроводена от интензивен дъжд и силен вятър.

Новата седмица също се очаква да бъде съпроводена от валежи и бури.

Очакваме вашите сигнали за природни бедствия в рубриката ни „Моята новина” .

Редактор: Ина Григорова