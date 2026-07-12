Тази седмица възрастна жена с деменция изчезва от дома си. В търсенето, което продължава до късно през нощта, се включват и спасителни кучета. Малко преди операцията да бъде прекратена, едно от кучетата открива жената в добро състояние, но на опасно място.

Не я залаяло, а отишло да се гушка в нея, разказва стопанинът му Георги Костадинов от пожарната команда в „Кремиковци”.

Акцията по издирването е организирана от кмета на Войнеговци. Включват се доброволци. Обаждат се и на Георги Костадинов, който веднага взима кучето Килър и тръгват. Търсенето продължава от 18:00 часа до късно вечерта. Жената е намерена между храстите до опасно дере.

„Килър е на 6 години. Даден ми беше от един от инструкторите на МВР. Каза ми, че кучето не става за полицай, но за моята работа е идеален”, разказва Георги Костадинов.

Той смята, че в България има необходимост от повече спасителни кучета.

Костадинов работи и със Спасителен клуб „За бъдеще”. „Съществуваме повече от 3 години. От съществено значение е за нас да помогнем, там където можем. В цялата страна сме около 180 човека, всичките сме доброволци”, казва Павел Минков.

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Редактор: Ина Григорова