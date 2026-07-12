-
Спортни новини (14.07.2026 - лятна късна)
-
Социалните мрежи и децата: Как забраната да бъде балансирана, но и ефективна
-
Ученици от Благоевград създадоха проект за борба срещу разхищението на храна
-
За 8-месечна мисия: Американско-руски екипаж излетя успешно от космодрума "Байконур"
-
Защитата на Стоян Мавродиев: Не сме запознати дори с едно доказателство по делото
-
Божидар Саръбоюков постави нов национален рекорд в скока на дължина на открито в Пловдив
-
Майки от цялата страна излязоха отново на протест
Не я залаяло, а отишло да се гушка в нея, разказва стопанинът му Георги Костадинов
Тази седмица възрастна жена с деменция изчезва от дома си. В търсенето, което продължава до късно през нощта, се включват и спасителни кучета. Малко преди операцията да бъде прекратена, едно от кучетата открива жената в добро състояние, но на опасно място.
Не я залаяло, а отишло да се гушка в нея, разказва стопанинът му Георги Костадинов от пожарната команда в „Кремиковци”.
Акцията по издирването е организирана от кмета на Войнеговци. Включват се доброволци. Обаждат се и на Георги Костадинов, който веднага взима кучето Килър и тръгват. Търсенето продължава от 18:00 часа до късно вечерта. Жената е намерена между храстите до опасно дере.
„Килър е на 6 години. Даден ми беше от един от инструкторите на МВР. Каза ми, че кучето не става за полицай, но за моята работа е идеален”, разказва Георги Костадинов.
Той смята, че в България има необходимост от повече спасителни кучета.
Костадинов работи и със Спасителен клуб „За бъдеще”. „Съществуваме повече от 3 години. От съществено значение е за нас да помогнем, там където можем. В цялата страна сме около 180 човека, всичките сме доброволци”, казва Павел Минков.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Ина Григорова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни