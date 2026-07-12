Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че е предложил смяна на министър-председателя Юлия Свириденко като част от предстоящи промени в украинското правителство, пише БТА.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ държавният глава благодари на Свириденко за работата ѝ начело на кабинета и заяви, че ѝ е предложил да поеме „нова и важна сфера на отношенията с ключов партньор“.

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„Благодарен съм на Юлия за ясната, стабилна и ефективна работа като министър-председател, за дългогодишната ѝ ползотворна служба в екипа на Украйна, и ѝ предложих възможността да оглави нова и важна сфера на отношенията с ключов партньор“, написа Зеленски. По думите му предстои съвместно с депутатите да бъдат извършени необходимите промени в състава на правителството.

Малко по-късно украинският президент обяви и предстоящи промени в ръководството на правоохранителните органи. Засега не се съобщава кой ще бъде предложен за нов министър-председател, нито кога парламентът ще разгледа кадровите промени.

Редактор: Ралица Атанасова