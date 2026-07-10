Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че създава специално командване за ударите, нанасяни от Украйна дълбоко на територията на Русия, както и нови сили за бързо реагиране с подразделения за бойни действия с дронове, предаде "Ройтерс".

"Това командване ще съсредоточи изцяло наличните си ресурси, за да намали по-осезаемо военния капацитет на Русия" заяви Зеленски в традиционното си вечерно видеообръщение към нацията.

Зеленски също така каза, че нежеланието на Путин да сложи край на войната само обостря кризата с бензина в Русия, докато мирното предложение, отправено от Киев среща подкрепата не само на международните партньори на Украйна, но и на вътрешния кръг на руския лидер, предаде "Укринформ".

Украйна и САЩ са постигнали политическо споразумение за лиценз за производство на прехващачи за системите „Пейтриът“

„Днес нашите Сили за отбрана постигнаха нови резултати в дългосрочния натиск над Русия. Кризата с бензина в Русия се задълбочава, което е напълно справедлив отговор на нежеланието на Путин да прекрати тази война. Представихме предложения как мирът да бъде постигнат по-скоро и получаваме подкрепа не само от нашите партньори по света, но и от хора във вътрешния кръг на Путин. Те разбират какво се случва и че няма алтернатива на мира“, заяви Зеленки.

Президентът отбеляза, че днес украинските удари с голям обсег са достигнали няколко региона на Русия, както и цели на временно окупираната територия на Украйна.

Държавният глава благодари на украинските военнослужещи за тяхната прецизност, като подчерта, че операцията се развива успешно, и добави: „Ще продължим да укрепваме този фронт".

Както съобщава "Укринформ" Зеленски заяви, че тази седмица украински дронове са поразили руска петролна рафинерия, разположена на 2500 километра от границата. Това означава, че Русия вече няма петролни рафинерии, които да са извън обсега на украинските оръжия, допълва украинската информационна агенция.

Редактор: Цветина Петрова