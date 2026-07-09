Федерален съд в Ню Йорк нареди на президента на САЩ Доналд Тръмп да изплати обезщетение по делото за сексуално посегателство, заведено от писателката Е. Джийн Каръл, след като всички възможности за обжалване бяха изчерпани, съобщи ABC News.

Съдия Люис Каплан постанови държавният глава да покрие и близо 800 хиляди долара натрупани лихви. В мотивите си магистратът отбелязва, че делото се точи от години и съдебните инстанции последователно са потвърждавали първоначалното решение.

Проверяват твърденията, че писателка е нападната сексуално от Доналд Тръмп

BREAKING: Judge orders release of the $5.8 million payment that Trump owed E. Jean Carroll after he was found liable for sexually abusing and defaming her. https://t.co/BjwhGxiYxP — NBC News (@NBCNews) July 8, 2026

„Журито единодушно стигна до извода, че ответникът е извършил сексуално посегателство и клевета спрямо ищцата. Решението беше потвърдено при обжалванията, а Върховният съд отказа да разгледа нова жалба. Време е присъдената сума да бъде изплатена“, посочва Каплан.

През 2023 г. съдебни заседатели в Ню Йорк приеха, че Тръмп носи отговорност за сексуално посегателство срещу Каръл, извършено в средата на 90-те години на миналия век в пробна на магазин в Манхатън, както и за последващи клеветнически изявления, с които отричал обвиненията. Още тогава съдът присъди обезщетение от 5 милиона долара.

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По друго, свързано дело, отделен състав постанови, че Тръмп дължи на Каръл още 83 милиона долара за нанесени репутационни вреди. Това решение обаче все още е предмет на съдебни процедури и обжалване.

Развитието идва, след като през миналия месец Върховният съд на САЩ отказа да разгледа жалбата на Тръмп срещу постановеното решение.

Judge authorizes payment of multi-million dollar award to E. Jean Carroll in Trump case https://t.co/0JiYWC7jiQ https://t.co/0JiYWC7jiQ — Reuters (@Reuters) July 8, 2026

Адвокатите на американския президент направиха последен опит да отложат изплащането на сумата, като поискаха временно спиране на процедурата от Апелативния съд на Втори федерален окръг. Искането обаче беше отхвърлено, което отвори пътя за превеждането на средствата на ищцата.

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Още преди три години Тръмп внесe над 5,5 милиона долара по специална съдебна сметка. Средствата останаха блокирани до окончателното приключване на обжалванията. Сега съдът разпореди парите да бъдат прехвърлени към сметка на адвокатите на Каръл.

Редактор: Цветина Петкова