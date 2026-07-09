Въоръжените сили на Украйна нанесоха масирани удари по руската логистична и петролна инфраструктура както по море, така и дълбоко в руска територия.

През нощта Украйна е поразила 12 руски танкера в Азовско море, съобщи днес генералният щаб на украинските въоръжени сили. Това е поредният подобен удар, целящ изолирането на окупирания от Русия Крим, предаде "Ройтерс". Корабите са били използвани за снабдяване с гориво на руската армия, както и за превоз на нефт и нефтопродукти в заобикаляне на международните санкции, посочи генералният щаб в Telegram. В информацията се добавя, че са били ударени също така един влекач и един кораб за сухи товари.

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Успоредно с това Украйна нанесе удари по две руски нефтохранилища в Тверска и Ставрополска области, и двете разположени на около 500 км от фронтовата линия, заяви днес президентът Володимир Зеленски.

"Нашите войници изпълняват плана за удари на голямо разстояние в отговор на това, че Русия удължава войната и продължава атаките си", заяви Зеленски в Х, имайки предвид украинските удари дълбоко в руска територия. Той съобщи също така за удари през последните дни по руска нефтена помпена станция в град Уфа и нефтен терминал за товарене в Ростовската област.

Our warriors are carrying out the long-range sanctions plan in response to Russia dragging out the war and continuing its attacks. Recent days saw important successful strikes on facilities supporting Russia's oil sector and sustaining its war policy.



SSU warriors struck two oil… pic.twitter.com/4o23HYwfkr — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 9, 2026

Междувременно руските атаки срещу Украйна продължават. Украинските военновъздушни сили съобщиха, че са свалили 72 от изстреляните 94 руски дрона, предаде Укринформ. Вчера вечерта руските сили са изстреляли две балистични ракети "Искандер-М" от Крим, както и 94 бойни дрона от различни видове, допълва агенцията. Двете ракети и 19 от дроновете са поразили 13 обекта.

Редактор: Мария Барабашка