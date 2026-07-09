Първи трейлър на втори сезон на криминалния драматичен сериал "Земя на мафията" (MobLand) вече е на екран. Той ще стартира на 18 септември по Paramount+.

В краткото видео са представени кадри лентата, в която участват Том Харди като Хари Де Соуза, Пиърс Броснън и Хелън Мирън - като Кондрад и Мейв Хариган.

Вторият сезон ще покаже семейство Хариган на ръба на "гражданска война" в собственото им семейство, борещи се да покажат единен фронт, докато съперничещи си банди се появяват, заплашвайки престъпната им империя в Северен Лондон. В центъра на всичко това, Хари трябва да "ходи по въже" и да успее да задържи фамилията заедно.

Сред седмици спекулации: Том Харди се завръща в "Земя на мафията"

Във видеото се вижда как Кондрад стреля по враговете си, крещейщи: „Ние сме Хариган! Не знаете името? Тогава ни потърсете в Google“. А Том Харди казва пред мъж, затворен в бус: "Под голямо напрежение съм".

През цялото време на заден план звучи Firestarter на The Prodigy, което допълнително засилва усещането за хаос.

Освен Харди, Броснан и Мирън, в сериала участват още Пади Консидайн, Джоан Фрогат, Лара Пулвър, Ансън Буун, Мандийп Дилън, Жасмин Джобсън, Теди Алън, Емет Дж. Сканлан, Джони Флин, Офелия Ловибонд, Джанет Мактиър и Тоби Джоунс.

Сериалът е дело на изпълнителния продуцент Гай Ричи. Сценаристи и продуценти са Ронан Бенет и Джез Бътъруърт.

След поредица от спекулации дали Том Харди ще се върне в сериала, трейлърът вече е готов и ни подготвя за нова серия от мафиотски битки, съвършена актьорска игра и много динамика. В публичното пространство се появи информация, че Харди е напусал сериала или е бил отстранен заради сблъсъци с шоуранърът Бътъруърт, което постави под съмнение бъдещето на гангстерската драма. Въпреки това се оказа, че двамата са успели да решат проблемите, като този, който е помогнал за изглаждане на отношенията е бил точно Гай Ричи.

Първият сезон беше хит за Paramount+, превръщайки се във втория най-голям старт на стриймъра за оригинален сериал след Landman.